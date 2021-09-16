Financial Times коснулся заявления Эрдогана относительно афганских беженцев

Газета «Financial Times», в статье, анализирующей проблему афганских беженцев, коснулась и заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об афганских беженцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ.

В статье отмечается, что одной из основных причин неприятия Турцией афганских беженцев является то, что вследствие ухудшения экономической ситуации в стране изменилось отношение населения страны к беженцам, что плохо сказалось на правящей силе Турции и на авторитете лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером коснулся и проблемы афганских беженцев.

Эрдоган отметил, что Турция не в состоянии взять на себя новый миграционный груз.

Он также подчеркнул, что никто не хочет, чтобы с афганскими беженцами произошло то, что было с сирийскими беженцами в 2015 году.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прошлом месяце несколько раз заявлял, что Турция не намерена предоставлять убежище афганским беженцам.