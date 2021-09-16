В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ

Заседание глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности началось в четверг в Душанбе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которым столкнулся регион коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая заседание.

"Тем не менее Таджикистан при поддержке партнеров по ОДКБ последовательно выполнял функции председательства", - сказал он.

По словам Рахмона, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия, обеспечить координацию внешнеполитических позиций. "Мы продолжим принятие заявлений по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - заявил он.

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.