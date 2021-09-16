Европейские индексы - 15-09-21
МОСКВА, 16 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.68% и составил 15616.00 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.04% и составил 6583.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7016.49 пункта, а российский RTSI вырос на 0.69% и составил 1766.67 пункта.
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