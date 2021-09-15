Председатель КГД Армении провел встречу с главой Федеральной таможенной службы РФ

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян и заместитель председателя КГД Ашот Мурадян 15 сентября посетили Москву с двухдневным визитом для обсуждения вопросов, связанных с расширением сотрудничества между Арменией и российскими таможенными и налоговыми органами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, в рамках визита они встретились с главой Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимиром Булавиным.

Председатель КГД Рустам Бадасян и его российский коллега подчеркнули важность интенсификации контактов структурных подразделений для определения целесообразности выработки совместных подходов к вопросам принципиальной важности для таможенных органов Армении и России в международных структурах.

Стороны также коснулись совместных шагов в рамках ЕАЭС по повышению эффективности таможенного контроля за таможенной стоимостью до и после выпуска товаров и администрирования.

Председатель Комитета государственных доходов Армении и руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества между армянскими и российскими таможенными органами как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕАЭС.

В рамках рабочего визита председатель Комитета государственных доходов и заместитель председателя также встретятся с главой Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым.