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Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации

Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации

Американская компания Apple на следующий день после проведения презентации новой техники убрала из продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в среду соответствующие модели были удалены из онлайн-магазина компании. 

Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini. Цены в США на эти модели начинаются от $799 и $699 соответственно. После представления новинок СМИ и пользователи в социальных сетях отмечали, что новые модели мало чем отличаются от смартфонов компании прошлых лет.


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