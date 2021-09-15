Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации

Американская компания Apple на следующий день после проведения презентации новой техники убрала из продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в среду соответствующие модели были удалены из онлайн-магазина компании.

Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini. Цены в США на эти модели начинаются от $799 и $699 соответственно. После представления новинок СМИ и пользователи в социальных сетях отмечали, что новые модели мало чем отличаются от смартфонов компании прошлых лет.