В Великобритании назначен новый министр иностранных дел

Министр по международной торговле Лиз Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила канцелярия премьера Бориса Джонсона.

"Элизабет Трасс назначена на должность министра иностранных дел и международного развития. Она останется министром по делам женщин и равноправия", — говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.

Рааба назначили вице-премьером, министром юстиции и лордом казначейства.

Экс-глава МИД оказался под шквалом критики после того, как ушел в отпуск в разгар кризиса в Афганистане. Британские СМИ писали, что Рааб передоверил разговор с афганским коллегой по поводу эвакуации местных переводчиков своему помощнику, поскольку сам в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите. Он вернулся на работу только в понедельник, 16 августа.