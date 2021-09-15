Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом посетит Таджикистан

Премьер-министр Никол Пашинян 15-17 сентября с рабочим визитом посетит Республику Таджикистан.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Душанбе премьер-министр примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Запланирована также встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.