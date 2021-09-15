Армен Григорян надеется, что благодаря усилиям РФ возвращение армянских пленных станет возможным

15 сентября в рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, состоялась двусторонняя встреча секретарей Советов безопасности Республики Армения Армена Григоряна и Российской Федерации Николая Патрушева.

Приветствуя своего российского коллегу, Армен Григорян подчеркнул, что такая частота двусторонних встреч свидетельствует об углублении сотрудничества между Аппаратами Советов безопасности двух стран и отношениях в сфере безопасности между Арменией и Россией.

Затем секретари обсудили ситуацию на Южном Кавказе. В этом контексте Армен Григорян представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся с мая, в результате вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении в Сюникскую и Гегаркуникскую области, подчеркнув, что недопустимо любое посягательство на территорию Армении, и что Армения готова как можно скорее начать процесс делимитации и демаркации границы.

Говоря о возможности долгосрочного мира в регионе, Армен Григорян подчеркнул, что правительство Республики Армения объявило эру мира, которая, используя возможности разблокировки всех инфраструктур, в регион Южного Кавказа принесет прочный мир и развитие.

Николай Патрушев также подчеркнул необходимость продолжения работы над процессом разблокировки, отметив, что он будет способствовать установлению прочного мира в регионе.

Одним из ключевых вопросов разговора был вопрос военнопленных и других лиц, задерживаемых Азербайджаном. Армен Григорян еще раз подчеркнул, что согласно заявлению от 9 ноября 2020 г., все военнопленные и другие захваченные лица должны быть возвращены на родину, однако азербайджанская сторона в полном объеме не выполнила свои обязательства. Он выразил надежду, что благодаря усилиям российской стороны все армянские военнопленные смогут в кратчайшие сроки вернуться на родину.

В своей речи Николай Патрушев, коснувшись усилий по решению нагорно-карабахского конфликта, отметил важность активизации процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.