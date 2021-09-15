Тигран Хачатрян и посол Японии отметили важность активизации экономических и культурных связей

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов Армении, Тигран Хачатрян представил послу экономическую программу правительства Армении на ближайшие 5 лет и выразил особую благодарность правительству Японии за содействие Армении в различных сферах, особенно в сфере здравоохранения.

В ходе встречи собеседники подчеркнули необходимость развития торгово-экономического и культурного сотрудничества в условиях теплых отношений, сформировавшихся между Арменией и Японией, и обсудили все имеющиеся для этого предпосылки.

Фукусима Масанори заверил, что он готов предпринять все соответствующие действия для расширения по разным направлениям армяно-японских отношений, имеющих большой потенциал, и для содействия их дальнейшему развитию и укреплению