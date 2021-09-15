Заместитель министра МИД РФ и председатель МККК обсудили гуманитарные проблемы НКР
11:41, 15 Сентябрь, 2021
14 сентября в Женеве встретились заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.
«Арменпресс» передает со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.«В ходе встречи продолжилось детальное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также и в других регионах. В этом контексте были рассмотрены практические аспекты укрепления сотрудничества между Россией и МККК», - говорится в сообщении МИД РФ.
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