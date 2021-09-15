Заместитель министра МИД РФ и председатель МККК обсудили гуманитарные проблемы НКР

14 сентября в Женеве встретились заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

«Арменпресс» передает со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

«В ходе встречи продолжилось детальное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также и в других регионах. В этом контексте были рассмотрены практические аспекты укрепления сотрудничества между Россией и МККК», - говорится в сообщении МИД РФ.