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По поручению Армана Татояна в Сюник выехала рабочая группа

По поручению Армана Татояна в Сюник выехала рабочая группа

По поручению Омбудсмена Армении в Сюникскую область выехала рабочая группа.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Офис Омбудсмена Армении, уточняя, что будет проведен ряд работ по сбору фактов в связи с нарушениями прав человека азербайджанскими военнослужащими, в том числе и в связи с полицейским постом, размещенным азербайджанскими властями на участке Воротана межгосударственной дороги М2.

В ходе визита представители Омбудсмена побывают и в некоторых воинских частях Республики Армения. Будут проведены исследования и приватные беседы с военнослужащими.
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