Время НАТО и атлантизма уходит: Европа будет вынуждена заняться созданием собственной армии

Пройдет много времени до того как официально будет объявлено о конце НАТО, но функциональное существование альянса подходит к концу. На данный момент Европа, чтобы вернуться к своим корням, в течение некоторого времени или, по крайней мере, того времени, которое потребуется Америке, (новый срок Трампа или появление на сцене более радикального политика, который сможет разорвать эти символические связи) будет поддерживать символические связи с Соединенными Штатами. День, когда Европа серьезно займется построением своей армии, станет днем, когда атлантизм перестанет существовать как ось глобальной мощи. Об этом пишет хорватское «Advance».

Автор статьи Д. Марианович напоминает, что пять лет назад с таким заявлением в Европарламенте выступил бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Мы многим обязаны американцам, но они не всегда будут поддерживать европейскую безопасность. Мы сами должны позаботиться об этом, поэтому ради безопасности нам нужен новый подход к построению Европейского Союза, конечной целью которого будет создание Европейской армии».

Это было в 2016 году, когда Барак Обама ушел в отставку, Соединенные Штаты и весь мир готовились к президентству Хиллари Клинтон. Правда, она не стала президентом. Хиллари обошел Дональд Трамп. Но, несмотря на огромное удивление Соединенных Штатов, многие по-прежнему концепцию Европейской армии считали радикальной и совершенно лишней. Однако это мнение изменилось после того, как Трамп перешел на риторику изоляции, которая оставалась риторической в течение четырех лет. Однако его критика НАТО прошла по кулуарам Евросоюза и заставила его серьезно задуматься о будущем без американской поддержки.

Конечно, после окончания Второй мировой войны обе стороны американо-европейских отношений знали, кто главный, а кто подчиненный. Значительная часть Европы не сопротивлялась этому, видя в этих отношениях гарантию того, что они не окажутся в социалистическом блоке, подобно Восточной Европе. Но после распада СССР и распада социалистического блока эти отношения, так называемый атлантизм, выжили, и по сей день не претерпели существенных изменений. Кроме того, в некотором смысле влияние Америки на Европу сегодня даже сильнее, чем когда-либо прежде.

В то же время Европа очень четко реагирует на ослабление американской мощи, но реагирует на это несколько не согласованно. С одной стороны, паника, боязнь неопределенности. После более чем полувека отношений, которые были (и остаются) между Соединенными Штатами и Европой, любые изменения могут вызывать беспокойство. С другой стороны, есть крыло европейской элиты, которое некоторое время, а по сути, годы ждало такого развития событий и готовится поднять уровень европейского суверенитета.

Сам факт, что решения Европы все еще зависят от Вашингтона, ясно показывает, какая фракция в Европе по-прежнему более многочисленна. Поэтому неудивителен традиционный и даже несколько преувеличенный энтузиазм, с которым традиционные европейские силовые структуры в прошлом году восприняли победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Байден представляет некий символ - возврат к старому, отклоняется от новых направлений и надеется, что атлантизм может вернуться туда, где он был десятилетиями.

Понятно, что эта идея всего несколько дней назад столкнулась с жестокой реальностью. Уход США из Афганистана можно интерпретировать только как дополнительное подтверждение ослабления американского влияния на международной арене. Многие неохотно согласились с этим фактом, но в конце концов приняли его. Жан-Клод Юнкер и другие приняли это пять лет назад, но теперь, с учетом новых реалий, их экстремистские идеи постепенно превращаются в рациональные соображения.

Конечно, вопрос «кто будет защищать Европу, как не США?» поднимался давно. Для кого-то, события 2014 года, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией, имеют определенную тенденцию, и опасность «российской агрессии», с которой Европа может столкнуться в ближайшем будущем, сохраняется. Этот страх, вероятно, наиболее распространен среди тех, кто втайне полагает, что существующий мировой порядок крайне нестабилен, потому что только тогда мы можем всерьез думать о новых конфликтах в Европе или Евразии. Если ситуация сохранится такой как есть, трудно представить, что кто-то захочет атаковать Европу, будь то Россия, Китай, Иран или Северная Корея ...

Ситуация станет еще более опасной, если Европа использует слово «оборона» как «возможность нападения». Можно ли представить, что в ближайшем будущем Европа (то есть ЕС) отойдет от США и совершит нападение? К сожалению, да. В Европе много милитаризма, который зародился в годы европейско-американского военного сотрудничества, и ее амбиции сегодня настолько велики, что милитаристы мечтают «продолжить Европу там, где стояла Америка».

И не следует подчеркивать, что это будет путь к очередному краху Старого континента. Джо Байден мог покинуть Афганистан очень хаотично, в то же время, поставив под угрозу свое переизбрание. Но Байден сказал то, что запомнится как его историческое заявление. «Построение нации не работает. Проблема в том, что мы не послушали европейцев, которые в ответ твердо и решительно осудили бы угрожающую концепцию построения нации».

Если американцы уйдут с арены, будет ли у ЕС собственная армия? Возможно - да. Но было бы лучше, если бы ответ был отрицательным. Хотя нельзя отрицать, что все страны мира вооружены (видимо до зубов), и в таком мире было бы наивно говорить о демилитаризованных континентах. Если она необходима, пусть будет, но эта армия должна знать, где ее место - в казармах и на полигонах Европы, а не на Ближнем Востоке, в Африке или, что хуже всего, в конфликтах на восточных границах ЕС.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН