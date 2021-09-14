Президент Армении и глава МИД Словакии коснулись перспектив развития сотрудничества Армения-ЕС

Президент Армении Армен Саркисян принял прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Армен Саркисян отметил, что отношения между двумя странами и отношения Армения-ЕС имеют прекрасную историю, но необходимо говорить и о планах на будущее.

Глава МИД Словакии отметил, что нужно работать над развитием двусторонних отношений.

«Словакия дружественно относится к Армении, между двумя странами ведется политический диалог на высоком уровне, что является хорошей основой для развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах», - сказал он.

Иван Корчок подчеркнул большой потенциал сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере экономики, отметив необходимость его эффективной реализации. Он также отметил важность расширения культурного взаимодействия в плане сближения двух народов.

Собеседники обменялись мнениями о послевоенной ситуации в регионе и вызовах нашей страны.

Стороны также коснулись перспектив углубления и развития сотрудничества Армения-ЕС в различных направлениях.