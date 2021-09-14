Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует: глава МИД Словакии Алену Симоняну

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 14 сентября принял делегацию во главе с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, председатель НС отметил, что Словакия является одним из важных партнеров Армении в Европе, и Армения придает большое значение стабильному развитию дружественных отношений со Словакией.

Ален Симонян подтвердил необходимость сотрудничества со Словакией во всех сферах. В этом контексте он особо выделил деятельность открывшегося в 2020 году посольства Словакии в Армении по обеспечению непрерывного политического диалога и эффективного сотрудничества в различных сферах.

По словам спикера парламента, роль парламентской дипломатии в двусторонней повестке дня достаточно обширна, и в ближайшее время в Национальном Собрании 8-го созыва будет сформирована парламентская группа дружбы Армения-Словакия. Ален Симонян сообщил, что для поддержания и углубления активного сотрудничества между парламентами он пригласил председателя Национального совета Словакии Бориса Коллара посетить Республику Армения с официальным визитом.

Он высоко оценил принятие Национальным советом Словакии резолюций «О продолжающемся в Нагорном Карабахе конфликте» и «О Нагорном Карабахе». Председатель НС подчеркнул, что на данный момент вопрос немедленной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей является приоритетным, и в этой связи Армения рассчитывает на поддержку международного сообщества.

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок поблагодарил за прием, сообщив, что это его первый визит в Армению. Он подтвердил, что альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет.

Коснувшись внеочередных парламентских выборов, гость подчеркнул важность их результатов, выразив убежденность в том, что они подтверждают принятые Арменией ценности демократии.

Стороны также коснулись перспектив углубления сотрудничества Армения-Словакия в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями о необходимости разработки совместной повестки.