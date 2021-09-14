COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким

В Грузии за последние сутки сделано 37 717 тестов на коронавирус: 24 507 – на антиген, 13 210 – ПЦР-тестов и выявлен 3 221 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 585 036 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 990 человек, с начала пандемии – 548 951.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 287,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из 3 221 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 167, Аджарии – 220, Имерети – 498, Квемо Картли – 194, Шида Картли – 279, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 93, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 42.

На данный момент в Грузии 27 772 активных случая, из них 5 882 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 387 пациентов тяжелое, из них 346 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 539 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 351 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 22 999.

Показатель положительности, по данным на 13 сентября составляет 8,54%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 7,44%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.