Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Мгер Григорян в формате видеоконференции принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Григоряна, в повестку заседания было включено более тридцати вопросов развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и углубления торгово-экономических отношений между странами-членами.

По итогам заседания был одобрен доклад о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2020 году. Согласно представленной в отчете общей оценке взаимной торговли между странами-членами ЕАЭС в 2020 году удельный вес взаимной торговли в объеме внешней торговли увеличился почти во всех странах, и в Республике Армения этот показатель составил 34,2%. Согласно представленному в отчете анализу товарной структуры взаимной торговли стран-членов ЕАЭС, Армения значительно увеличила объемы торговли кооперационными товарами. В рамках отчета также был обсужден вопрос представления показателей в национальной валюте.

По итогам заседания было принято решение о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021–2022 годы. Согласно прогнозам, в 2022 году по сравнению с 2019 годом объем сельскохозяйственного производства в рамках ЕАЭС (в долларовом выражении) увеличится на 2,1%, рост взаимной торговли составит 15%, экспорт в третьи страны увеличится на 9,3%, импорт снизится на 3,0%, в результате чего отрицательное сальдо внешней торговли сократится с 5,8 млрд долларов США до 2,5. млрд долларов США.

В числе других вопросов повестки члены Совета ЕЭК обсудили также вопрос о финансировании промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Было принято решение разработать механизмы финансирования кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал в рамках ЕАЭС. Реализация указанных процессов позволит стимулировать рост промышленного производства в ЕАЭС, решить стратегическую задачу устойчивого экономического роста стран-членов, а также станет основой для создания инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В ходе заседания было принято решение об общих принципах и подходах к обеспечению продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС, направленное на повышение уровня обеспечения сельхозпродукцией и продовольствием собственного производства государств-членов ЕАЭС, снижение рисков продовольственного дефицита, а также замещение импорта материально-технических ресурсов, используемых в агропромышленном комплексе.