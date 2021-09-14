Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании
Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании своей космической компании Privateer Space, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Компания Privateer Space запускается", - написал Возняк в Twitter, опубликовав ссылку к видео о компании.
На странице в YouTube, где опубликовано видео, говорится, что Privateer Space основана совместно Возняком и американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Возняк обещает, что его компания не будет похожа на другие.
Отмечается, что информацию о планах Privateer Space представят на технологической конференции, которая, как ожидается, пройдет с 14 по 17 сентября.
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