Премьер-министр Пашинян принял специального представителя ЕС Тойво Клаара

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, высоко оценив динамичное партнерство между Арменией и ЕС, премьер-министр подчеркнул важность визитов председателя Европейского совета, комиссара ЕС по вопросам расширения и политике соседства в нашу страну в июле текущего года и отметил, что в настоящее время правительство работает над окончательной доработкой приоритетов финансового пакета в 2,6 млрд евро, предоставленного Армении ЕС в результате этих визитов.

Тойво Клаар подтвердил политическое обязательство ЕС продолжать оказывать поддержку нашей стране в приоритетных для Армении областях.

Собеседники обсудили вопросы повестки партнерства Армения-ЕС. Были затронуты перспективы развития отношений в инфраструктурной, торгово-экономической и предпринимательской сферах.

Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Двусторонне была подчеркнута важность возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Стороны затронули и другие вопросы регионального значения, обменялись мнениями об открытии транспортных коммуникаций.