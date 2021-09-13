В Анкаре состоялась встреча глав генштабов ВС Турции и Азербайджана

В столице Турции Анкаре встретились начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер и начальник Генштаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

Согласно информации, стороны обсудили ряд вопросов развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и в других сферах.