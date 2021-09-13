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В Азербайджане начались совместные с Турцией и Пакистаном военные учения

В Азербайджане начались совместные с Турцией и Пакистаном военные учения

В Азербайджане начались учения спецназа этой страны, Турции и Пакистана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, учения продлятся с 12 по 20 сентября.

«Основной целью учений «Три брата-2021», в которых участвуют три страны, является улучшение взаимодействия между подразделениями, а также подготовка к действиям в мирных и военных ситуациях», - говорится в сообщении.


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