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Армения со всей строгостью осуждает все проявления терроризма: послание Армена Саркисяна  президенту США

Армения со всей строгостью осуждает все проявления терроризма: послание Армена Саркисяна  президенту США

Президент Армен Саргсян по случаю 20-летия теракта, совершенного в США, направил послание президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

«С момента совершения в Соединенных Штатах террористических атак 11 сентября прошло 20 лет. Было убито более 3 000 ни в чем не повинных людей, среди них и американские армяне. Более 10 000 человек получили ранения. Наши сердца все еще скорбят по неповинным жертвам, и мы молимся вместе с оставшимися в живых и их семьями. Армения решительно осуждает все террористические акты и нарушение человеческих ценностей. Мы, как и народ Америки, защищаем идеи свободы и мира.

На протяжении всей истории страдания и трагедии были и в судьбе нашей страны, мы знаем, насколько невыносимой может быть эта боль. Мы убеждены, что вместе со всеми цивилизованными народами мы можем бороться со злом терроризма. Терроризма и других вредоносных действий в нашем мире не должно быть. Армения уже продемонстрировала свою приверженность содействию этой международной борьбе.

Общая история, ценности и взгляды - прочная основа для укрепления отношений и углубления сотрудничества между двумя странами. Армяно-американские отношения всегда основывались на взаимном уважении, общих идеях и твердой вере в более благополучное будущее», - говорится в послании президента.


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