В резиденции президента в присутствии президента Армении Армена Саркисяна состоялась церемония принесения клятвы членами правительства Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, первым к трибуне подошёл премьер-министр Никол Пашинян, зачитав текст клятвы: «Во имя реализации общенациональных целей и укрепления Отечества клянусь добросовестно выполнять свои обязанности перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, способствовать соблюдению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства».

Затем по очереди поклялись остальные члены правительства.

По завершении церемонии принесения клятвы президент Армен Саркисян поздравил премьер-министра и членов правительства, пожелав им плодотворной и результативной работы во благо Отечества и народа.