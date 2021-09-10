Президент Украины допускает вероятность полноценной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Потенциал у этой теме есть. Считаю, что это будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, потому что там на территории есть присутствие России.

Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, есть такая вероятность".

По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе.

"Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось", — отметил Зеленский.