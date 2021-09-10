Резервисты вышли на боевые позиции

Участники проходящих в Армении трехмесячных сборов резервистов 10 сентября вышли на боевые позиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командиры призвали военнослужащих быть бдительными, ответственными, строго соблюдать правила безопасности, использовать знания, полученные на подготовительном этапе сборов.