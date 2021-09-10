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СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы

СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы

По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу в результате инцидента со стрельбой, который произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс). Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное отделение телеканал NBC.

По его информации, в четверг вечером в полицию поступили сведения от горожан о том, что до 12 человек могли получили ранения. К настоящему моменту подтверждена информация лишь о шести пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.

Как отмечает телеканал, примерно в это же время в городе произошло столкновение поезда и автомобиля, однако пока неясно, связан ли этот инцидент со стрельбой. Полиция ведет расследование случившегося. В настоящий момент правоохранительные органы ведут поиск шести подозреваемых.


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