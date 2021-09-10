Для переселенцев из общин Азох, Драхтик, Карин Так и Аветараноц в Арцахе строится около 650 домов

10 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил общины Айгестан и Норагюх Аскеранского района, на административных территориях которых строятся населенные пункты, предназначенные для переселенцев из сел Азох и Драхтик Гадрутского района, Карин Так Шушинского района и общины Аветараноц Аскеранского района.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили, что строительство осуществляется на финансовые средства, выделенные правительством Республики Армения.

Глава государства ознакомился с ходом строительства, дал соответствующие поручения. Жилые кварталы с 650 особняками будут обеспечены всеми необходимыми инфраструктурами. Первые дома будут готовы уже в 2022 году, строительство полностью планируется завершить в 2023 году.

Араик Арутюнян подчеркнул, что вопрос обеспечения квартирами всех перемещенных семей находится в центре особого внимания государства, и правительство не пожалеет усилий для решения этого вопроса в максимально короткие сроки.

Президент Республики Арцах подчеркнул, что в дополнение к программам жилищного строительства государство перемещенным семьям будет содействовать и в вопросах осуществления экономической деятельности и обеспечения собственных доходов.