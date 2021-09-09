Премьер-министры Армении и Грузии назвали двусторонние переговоры эффективными 

Завершился официальный визит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Грузию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита премьер-министр Никол Пашинян провел встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили, воздал дань уважения на площади Героев в Тбилиси, принял участие в официальном ужине в честь премьер-министра Армении от имени премьер-министра Грузии.

Никол Пашинян провел переговоры с Ираклием Гарибашвили, обсудив повестку армяно-грузинских отношений. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала перспектива открытия эпохи стабильности, мира и развития в регионе. Собеседники договорились о расширении армяно-грузинского сотрудничества и продвижении регионального диалога посредством совместных усилий и программ. В этом контексте премьер-министр Армении также провел эффективную встречу с президентом Грузии.

Официальный визит премьер-министра в Грузию завершился в городе Батуми, где состоялась неформальная встреча с премьер-министром Грузии, в ходе которой премьер-министру Пашиняну были представлены программы по развитию туризма и мероприятия по улучшению инфраструктуры. Стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и договорились продолжить активные контакты как в официальном, так и в неофициальном форматах.

Сегодня вечером премьер-министр Никол Пашинян вернулся в Ереван.