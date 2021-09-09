Авиакомпания «Армения» в 2021 году планирует перевезти около 300 000 пассажиров

Авиакомпания «Армения» с февраля 2021 года по сей день осуществила 1 610 рейсов.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» замдиректора авиакомпании, директор по коммерческой линии Геворг Хачатрян рассказал, что эти рейсы перевезли около 155 000 пассажиров.

«Речь не только о гражданах Армении, но и о гражданах РФ и других стран, в которые мы осуществляли рейсы», - отметил Геворг Хачатрян.

Сравнивая количество рейсов прошлого и текущего года, он сказал, что в 2020 году они перевезли всего 75 000 пассажиров и подчеркнул, что заметны тенденции восстановления.

«Мы планируем, что в 2021 году перевезем около 280-300 000 пассажиров, что обусловлено новогодними праздниками, увеличением числа рейсов, а также увеличением пассажиропотока», - сказал Геворг Хачатрян.