Первая мобильная школа Армении «Edu VanHub» посетила Тавуш, Вайоц Дзор и Лори

Первая мобильная школа в Армении «Edu VanHub", направленная на информирование детей, подростков, проживающих в регионах, продолжает свой путь.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» основатель школы Геворг Арутюнян рассказал, что в программу они начали с июня 2021 года, занятия были проведены в июле и августе. На небольшом автобусе они с разными специалистами ездили по областям Тавуш, Лори и Вайоц Дзор.

Программа в прошлом году включала и Украину, однако в этом году визиты были лишь в Армении из-за ограничений, обусловленных пандемией.

«Нашей целью являются юноши до 18 лет, однако мы общаемся и с их родителями, с представителями отрядов, общинных администраций, школ.

В 2021 году в программе участие приняли 180 бенефициаров, мы знакомили их с методами создания качественного контента, его размещением в интернете, с интернет грамотностью, поиском качественного образования в Интернете, медиа-журналистикой и другими темами. В этом году мы больше внимания уделили ведению блогов, потому что новое поколение очень следит за блогерами и влогерами», - говорит Арутюнян, добавляя, что они пытаются через известных блогеров и влогеров Армении предоставлять хороший контент. Благодаря приобретенным навыкам они смогут правильно представлять свое сообщество, поднимать вопросы и снимать видеоролики о путешествиях.

Основатель программы рад сообщить, что они из разных общин уже получают видеоматериалы, что является осязаемым медиапродуктом.

По словам Геворга Арутюняна, программа эффективна не только для участников, но и для них. Посещая регионы, знакомясь с жизнью общин, они открывают для себя множество памятников культуры, фактов, касающихся данных мест, посещают музеи, что очень интересно и поучительно.

Завершая проект, авторы инициативы решили обратиться и к вопросу экологии, необходимости сохранения чистоты, и вместе с активистами отправились в Апаран, чтобы там заняться очисткой леса.

Геворг Арутюнян подчеркивает, что их основная задача в создании армянского образовательного бренда. «Мы хотим не только импортировать, но и экспортировать образование. В течение многих лет к нам приезжали специалисты из-за рубежа и делились знаниями в той или иной области, мы участвовали в различных программах. Мы хотели сломать стереотипы и показать, что Армения - страна с потенциалом, она тоже может просвещать. В других странах СНГ, таких как Россия, Украина, Молдова и др., также существует потребность в медиаобразовании», - сказал Арутюнян, добавив, что они открыты для предложений и обсуждений.

Интервью вела Анжела Амбарцумян

Фото со страницы Геворга Георга Арутюняна в Facebook