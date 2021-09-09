Соцопросы не обнадеживают Эрдогана и ПСР

Хотя президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в 2023 году, различные исследовательские центры, чтобы выяснить рейтинг политических сил, среди граждан регулярно проводят социальные опросы. Недавние опросы показали, что рейтинг президента Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) упал. Так, по результатам опроса, проведенного турецкой исследовательской компанией «MetroPoll», только 25,4% респондентов выразили готовность голосовать за ПСР. Оппозиционная Народно-республиканская партия получила 18,5 % голосов, а националистическая партия İyi (Хорошая) получила 11,5 % голосов. Правая партия Националистического движения (ПНД) получила 8,7 % голосов, а прокурдская Народно-демократическая партия - 9,8 %. По результатам опроса, блок «Народ» набрал 34% голосов, а блок «Нация», образованный Народной партией и Либерально-демократической партией - 32%.

Соучредитель «Metropoll» Озер Сенджар падение рейтинга объяснил лесными пожарами, наводнениями и притоком афганских беженцев, которые оказали серьезное влияние. Для сравнения: согласно опросу, проведенному ведущим турецким исследовательским центром Konda в конце прошлого года, ПСР получила 39,8 % голосов, а ее союзник по коалиции - Национальное движение - 9,8 %.

Результаты опроса Евразийского центра общественных исследований (ЕЦОИ), проведенного 21 августа, также не обнадеживают. В частности, ПСР не превысила 30-процентный порог (29,1%), а партия и президент страны Эрдоган отстали от всех своих соперников по рейтингу. По данным «Эрменихабер», согласн турецкой социологической организации «Енейлем», за Эрдогана готовы проголосовать 32,6% респондентов, против его кандидатуры - 56,9% опрошенных. В преддверии парламентских выборов за ПСР проголосует за 35,8% респондентов, за основную оппозиционную Республиканскую народную партию 21,9%, заза оппозиционную националистическую партию İyi (Хорошая) 11,6%, за прокурдскую Народно-демократическая партия 8,5% и 6,1% за партию «Национальное движение», которая считается политическим крылом «Серых волков». Довольно низкие рейтинги имеют «Партия демократии и прогресса» бывшего министра иностранных дел Али Бабаджана (всего 1,2%) и «Партия будущего» бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу (0,5%).

Лидер партии İyi Мерал Аксенер в интервью, посвященном выдвижению оппозицией совместного кандидата в президенты, сказал, что все политические партии на выборах 2018 года баллотировались со своим собственным кандидатом, что и помогло Эрдогану победить. Можно предположить, что снижение рейтинга сил правящей коалиции и ее лидеров, а с другой стороны, повышение рейтинга оппозиционных сил могут способствовать выдвижению оппозицией единого кандидата. Напомним, в 2019 году на выборах мэров Стамбула и Анкары, объединив силы и выдвинув одного кандидата, победу одержал «Национальный альянс», состоящий из республиканской и демократической партий «İyi» «Счастье».

Хотя рейтинги ПСР и Ердогана упали, у них на политическом поле по-прежнему нет сильного конкурента. Созданные в последние годы партии, возглавляемые бывшими турецкими чиновниками, такими как Давутоглу, Али Бабаджан и другими, не имеют достаточного веса. В беседе с газетой «Айастани Анрапетутюн» востоковед Рубен Сафрастян отметил, что в борьбе между пантюркским полюсом, ПСР и ее союзником, Партией националистического движения, а с другой стороны, Республиканской партией и «İyi», последние еще достаточно сильны, им не обязательно побеждать. Новообразованные партии не имеют большого влияния, поскольку вышеупомянутые два полюса удерживают основные рычаги политической жизни.

«Настоящая борьба идет между ними, впервые за последние несколько лет рейтинг Республиканской партии по некоторым опросам вплотную приблизился к рейтингу партии Эрдогана. Такого раньше никогда не случалось, потому что Партия справедливости и развития всегда имела очевидное преимущество», - сказал он, пояснив, что это из-за сложной экономической ситуации в Турции, где инфляция и безработица довольно высоки, высока, а по туризму были нанесены удары. В прошлом году он пострадал от пандемии, в этом году - от стихийных бедствий.

Эрдоган проводит агрессивную внешнюю политику, чтобы внимание населения отвлечь от напряженной экономической ситуации в стране. «Турция в последние годы проводит экспансионистскую и агрессивную политику, размещая вооруженные силы за пределами страны, создавая военные базы, но наступит время, когда ресурсов Турции больше не хватит для реализации такой политики. В конце концов, эта страна не является сверхдержавой, но ее политика уже не региональная, она выходит за эти границы. И столкнувшись с довольно серьезным кризисом, она не сможет экономически противостоять ему», - представил Рубен Сафрастян.

О больших амбициях Турции свидетельствует книга президента Эрдогана «Возможен ли более справедливый мир» (Daha Adil Dünya Mümkün), презентация которой состоялась несколько дней назад, 6 сентября. Как сообщает агентство Anadolu, в книге президент Турции подчеркивает необходимость коренной реформы Совета безопасности ООН. Эрдоган развивает идею, что нынешний состав Совета безопасности не отражает реальный баланс сил. Идея «мира больше пяти» показывает амбиции нынешней Турции и ее лидера, которые не признают и не принимают границ.

Лусине МХИТАРЯН