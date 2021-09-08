Премьер-министр Армении и президент Грузии обсудили перспективы армяно-грузинского сотрудничества

Продолжается официальный визит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Грузию.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян посетил площадь Героев в Тбилиси и в сопровождении почетного караула воздал дань уважения, возложив венок к вечному огню.

Затем состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили приветствовала Никола Пашиняна в резиденции президента и отметила важность официального визита премьер-министра Армении в Грузию, который свидетельствует о высоком уровне политического диалога и готовности двух стран к развитию многопрофильного сотрудничества.

Премьер-министр поблагодарил президента Грузии за теплый прием и отметил, что рад встрече. По словам Никола Пашиняна, отношения с Грузией имеют большое значение для Армении как в плане укрепления двусторонней дружбы, так и в контексте обеспечения региональной стабильности.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам укрепления армяно-грузинского политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества и сближения гуманитарных связей. Были затронуты вопросы региональной стабильности и безопасности. Президент Грузии и премьер-министр Армении подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов.

Вечером в честь премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет дан официальный обед от имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.