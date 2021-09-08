Стабильность в Армении в политической и экономической сферах имеет важное значение для Грузии: Гарибашвили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе беседы тет-а-тет обсудил вопросы регионального сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает Арменпресс, Гарибашвили отметил, что стабильность в Армении как в политической, так и в экономической сферах имеет важное значение для Грузии.

«Все это напрямую связано со стабильностью нашей страны. Соответственно, у нас три региональные цели: мир, стабильность и благополучие. Как известно, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, некоторое время назад мы доказали это на примере.

Несколько месяцев назад лидерами трех стран, при посредничестве Грузии, и особенно при моем посредничестве, при непосредственном участии премьер-министра, а также усилиями президента Азербайджана мы добились успеха в связи с возвращением армянских пленных и предоставлением Азербайджану важных документов - карт.

Этот успешный прецедент дает нам повод для оптимизма. Я еще раз заверил премьер-министра в своей готовности к тому, что Грузия и дальше будет играть роль активного посредника для восстановления доверия, что очень важно», - сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что Грузия готова обсуждать новые идеи сотрудничества, новые проекты. В ходе встречи лидеры Армении и Грузии также обсудили вопросы экономики, торговли, транспорта и связи, в том числе поговорили о масштабных проектах Пашиняна.

«Мы поговорили с премьер-министром Армении также о сферах туризма, энергетики и культуры. Это те вопросы, которые мы обсуждали и по которым у нас абсолютно идентичные представления. Хочу сказать, что у нашей страны есть интересный транзитный потенциал, о котором мы тоже говорили.

Этот потенциал должен быть полностью реализован. В регионе, где за последние 30 лет произошло много конфликтов, наше общее видение и усилия должны заключаться в поэтапном создании возможностей для региона. Мы продолжим работать в этом направлении», - сказал Гарибашвили.