Между правительствами Армении и Грузии установилось эффективное сотрудничество: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что в результате встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили сотрудничество между правительствами Армении и Грузии станет более эффективным и тесным. Об этом премьер-министр РА заявил в рамках официального визита в Грузию в беседе со своим грузинским коллегой.

«Уважаемый господин премьер-министр, прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за теплый прием и за приглашение. Посещение столицы братской Грузии для меня всегда было большой честью и удовольствием, потому что это хорошая возможность, во-первых, пообщаться с друзьями и родными, а во-вторых, обсудить вопросы, касающиеся двусторонних, региональных и международных отношений.

Я рад, что между нашими правительствами налажено достаточно эффективное сотрудничество. Уверен, что в результате нашей встречи это сотрудничество станет более эффективным и тесным», - передает «Арменпресс», сказал премьер-министр Армении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с убедительной победой на парламентских выборах.

«Хочу приветствовать премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Рад, что мой дорогой коллега сегодня находится в Тбилиси. Хочу еще раз поздравить своего коллегу с убедительной победой на парламентских выборах. Убежден, что она принесет успехи и развитие армянскому народу и Армении. Добро пожаловать в Тбилиси», - сказал Гарибашвили.