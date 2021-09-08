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Никол Пашинян проводит приватную беседу с Ираклием Гарибашвили

Никол Пашинян проводит приватную беседу с Ираклием Гарибашвили

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает «Арменпресс», между премьер-министрами Армении и Грузии состоялась приватная беседа, за которой последовала встреча в расширенном составе, на которой присутствовали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр территориального управления Армении Гнел Саносян, посол Республики Армения в Грузию Рубен Садоян и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, министр территориального управления и инфраструктур Грузии Ираклий Карселадзе.

По окончании встречи премьер-министры двух стран выступят с заявлением для прессы. В рамках визита Никол Пашинян встретится и с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
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