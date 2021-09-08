Армянские правозащитники установили личности азербайджанцев, пытавших армянских военнослужащих

Армянские правозащитники выяснили, что азербайджанские военные преступники, которые 20 октября 2020 года в Ковсакане (Зангелан) убили армянских военнослужащих и издевались над их телами, - это те же люди, которые, согласно видеоматериалу, распространенному в Интернете, 7 ноября 2020 года устроили веселье в школе имени Татула Крпеяна в Ковсакане. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян, представив специальный доклад на английском языке.

«Мы опознали их по лицам, в отчете есть их фотографии с открытыми лицами», - заявил Омбудсмен Армении.

По словам Татояна, 20 октября 2020 года группа из 61 армянского военнослужащего выехал из Капана в Ковсакан, где произошла перестрелка, в результате которой некоторые из армянских военнослужащих были убиты, некоторые спаслись, а другие насильственно были взяты в плен и исчезли.

«Важно, что мы установили факты, которые, в первую очередь, доказывают, что зверства совершались не только против живых людей, но и против их тел», - сказал Арман Татоян, указывая на фотографии, отображаемые на экране, на которых видно, как азербайджанские военные преступники отрезают уши убитых армянских военнослужащий.

«Это азербайджанские пограничники. Этот инцидент произошел в Ковсакане», - сказал Омбудсмен Армении, отметив, что в представленном им специальном отчете подробно описывается форма и вооружение азербайджанских пограничников, которые осуществляли указанные действия. Более того, некоторые из них были идентифицированы.

«В репортаже со специальными фотографиями показано, как армянских военнослужащих привязывали к машинам и провозили. Наша идентификация подтверждает, что это произошло, например, со специальной машиной турецкого производства Otokar APV, принадлежащей азербайджанской пограничной службе. А то, что убитых военнослужащих провозили и живыми и мертвыми, привязанными к машине, становится очевидным, если детально проанализировать состояние их одежды, телесные повреждения, местонахождение и др.», - сказал Татоян.

На другой фотографии азербайджанские пограничники были запечатлены перед школой имени Татула Крпеяна в Ковсакане. Армянские правозащитники изучили их оружие. Упомянутые азербайджанские военнослужащие были вооружены винтовками «Хазри» азербайджанского производства. Правозащитники выяснили, что пограничники, вооруженные указанными винтовками и азербайджанские военнослужащие, пытавшие армянских военнослужащих в Ковсакане, были вооружены такими же винтовками.

«В докладе, который будет опубликован, эта форма описана в цветах и в отличительных особенностях. Это военнослужащие, которые сегодня находятся на дорогах между Сюникскими общинами. Упоминается, что они должны быть размещены возле сел», - добавил Арман Татоян.

Омбудсмен Армении Арман Татоян и правозащитница Сирануш Саакян 8 сентября в гостинице «Армения Мариотт» представили внеочередной доклад на английском языке, который касается ответственности Азербайджана за грубое нарушение прав армянских пленных, за пытки и бесчеловечное обращения со стороны азербайджанских Вооруженных сил, за условия пленения также и правовой защиты гражданских лиц. На пресс-конференции подробно обсуждались обстоятельства военных преступлений и механизмы международной ответственности Азербайджана за эти преступления. В пресс-конференции участие принимали и Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и правозащитник Артак Зейналян.