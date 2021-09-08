В Париже совершат мессу в память о Бельмондо

Служба в память об актере Жан-Поле Бельмондо пройдет в пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката актера Мишеля Годеста.

Отмечается, что она состоится в 11.00 (12.00 мск).

В четверг 9 сентября в Доме Инвалидов запланирована национальная церемония прощание с актером. Детали церемонии в настоящий момент Елисейский дворец согласует с семьей Бельмондо, отмечают СМИ.

Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Он снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и другие.

Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).