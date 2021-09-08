Экс-председатель Водного комитета назначен губернатором Гегаркуника

Правительство приняло решение о назначении Карена Саргсяна губернатором Гегаркуникской области.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян поздравил Саргсяна и пожелал успехов в его деятельности.

До этого Карен Саргсян занимал должность председателя Водного комитета.