Экс-председатель Водного комитета назначен губернатором Гегаркуника
Правительство приняло решение о назначении Карена Саргсяна губернатором Гегаркуникской области.
Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян поздравил Саргсяна и пожелал успехов в его деятельности.До этого Карен Саргсян занимал должность председателя Водного комитета.
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