Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября

Работа общественного транспорта в Тбилиси и других больших городах Грузии возобновится 13 сентября, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.

Ограничение на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди было установлено 14 августа.

По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт должно было действовать до 4 сентября, однако в связи с резким ухудшением эпидситуации, оно было продлено до 13 сентября.