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Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию

Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию

Премьер-министр Никол Пашинян 8-9 сентября с официальным визитом посетит Грузию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита премьер-министр Армении встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.

Запланированы армяно-грузинские переговоры на высоком уровне, после которых премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для представителей СМИ.

В рамках визита Никол Пашинян на площади Героев в Тбилиси воздаст дань уважения.


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