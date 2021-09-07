СМИ: талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле

Талибы в Кабуле начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее во вторник сообщалось, что афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Ранее спикер движения "Талибан"* Забиулла Муджахид призвал население Афганистана воздержаться от акций протеста и демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.