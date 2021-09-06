Артур Казинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии НС по обороне

Артур Казинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности.

Как передает «Арменпресс», 4 члена комиссии проголосовали за, 7- против.

«Думаю, Роберт Кочарян в очередной раз представит либо того же кандидата, либо другого. Лидером является Роберт Кочарян», - сказал председатель комиссии Андраник Кочарян.

Фракция НС «Айастан» на пост заместителя председателя постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности вновь выдвинула кандидатуру Артура Казиняна.