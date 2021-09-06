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Артур Казинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии НС по обороне

Артур Казинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии НС по обороне

Артур Казинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности.

Как передает «Арменпресс», 4 члена комиссии проголосовали за, 7- против.

«Думаю, Роберт Кочарян в очередной раз представит либо того же кандидата, либо другого. Лидером является Роберт Кочарян», - сказал председатель комиссии Андраник Кочарян.

Фракция НС «Айастан» на пост заместителя председателя постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности вновь выдвинула кандидатуру Артура Казиняна.


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