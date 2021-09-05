Боррель считает, что ЕС следует вести переговоры с талибами

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за проведение Европейским союзом переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье французской еженедельной газетой Le Journal du Dimanche, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", - сказал Боррель. Он особо подчеркнул, что "то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада". "Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах", - отметил глава дипломатии ЕС.

"Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, - продолжил Боррель. - Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. <...> Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских".

"Уровень нашего диалога будет зависеть от способности наших собеседников пойти навстречу нашим демаршам и выдвигаемым нами условиями действий [в стране]", - сообщил Боррель. При этом он отметил, что Европейский союз намерен "в четыре раза увеличить свою гуманитарную помощь Афганистану". "Но это возобновление помощи будет непосредственно связано с требованием соблюдения прав человека в Афганистане, в особенности прав женщин", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.