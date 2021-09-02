 «Александр Спендиарян-150»: концерт и ряд мероприятий в Гюмри

4-5 сентября Дом-музей Александра Спендиаряна в рамках музыкального фестиваля «Александр Спендиарян-150» приглашает всех любителей искусства в Гюмри. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки РА.

4 сентября в 15:00 в малом зале Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории состоится встреча-лекция «Спендиарян в Армении». Выступят: директор Дома-музея А. Спендиаряна Марине Отарян, директор Гюмрийского филиала ЕПК Асмик Арутюнян.

В рамках встречи состоится и показ фильма «Сбывшаяся мечта», снятого сотрудниками Дома-музея И. Хачатрян и Т. Тананян, после чего будет дан концерт с участием студентов консерватории.

«5 сентября в 20:00 во дворе Гюмрийского музея народной архитектуры и городского быта состоится концерт под открытым небом. Известные пианисты, народная артистка Армянской ССР Светлана Навасардян, заслуженный артист РА Айк Меликян, оперные певцы: народный артист РА Барсег Туманян, заслуженная артистка РА Магда Мкртчян, Государственный струнный квартет имени Комитаса, народный артист Артем Ионнисян, Артур Григорян, Элен Хачикян, Андрей Курбет, Полина Шарафян, Давид Бабаян, участники программы развития талантов «Старт» исполнят произведения Спендиаряна», - сказано в сообщении МНОКС.

Фестиваль организован по инициативе Дома-музея А. Спендиаряна, при содействии Министерства НОКС.

Партнер фестиваля - «Формика Арт Продакшн», продюсер - Шаген Назаренко.