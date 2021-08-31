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9 сентября состоятся выборы главы Национального олимпийского комитета Армении

9 сентября состоятся выборы главы Национального олимпийского комитета Армении

Генеральная конференция Национального олимпийского комитета Армении состоится 9 сентября 2021 года, в 15.00, в конференц-зале Олимпавана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Армении.

В повестку встречи входит также вопрос о выборах главы Национального олимпийского комитета Армении. Действующим главой НОК Армении является Гагик Царукян.


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