9 сентября состоятся выборы главы Национального олимпийского комитета Армении

Генеральная конференция Национального олимпийского комитета Армении состоится 9 сентября 2021 года, в 15.00, в конференц-зале Олимпавана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Армении.

В повестку встречи входит также вопрос о выборах главы Национального олимпийского комитета Армении. Действующим главой НОК Армении является Гагик Царукян.