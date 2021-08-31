Азербайджан, вместе с Россией, Ираном и Казахстаном, примет участие в военно-морских учениях
15:40, 31 Август, 2021
15:40, 31 Օգոստոս, 2021
Военно-морские силы Азербайджана примут участие в военно-морских учениях в Каспийском море.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское информационное агентство «Туран».
В учениях будут участвовать и военно-морские силы России, Ирана и Казахстана.
Учения начнутся сразу после конкурса «Морской кубок», проходящего в Иране.
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