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Азербайджан, вместе с Россией, Ираном и Казахстаном, примет участие в военно-морских учениях

Азербайджан, вместе с Россией, Ираном и Казахстаном, примет участие в военно-морских учениях

15:40, 31 Օգոստոս, 2021

Военно-морские силы Азербайджана примут участие в военно-морских учениях в Каспийском море.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское информационное агентство «Туран».

В учениях будут участвовать и военно-морские силы России, Ирана и Казахстана.

Учения начнутся сразу после конкурса «Морской кубок», проходящего в Иране.


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