Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено из-за отсутствия электроснабжения

Судья суда общей юрисдикции г. Еревана Анна Данибекян отложила судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего руководителя Аппарата президента Армении Армена Геворгяна из-за отсутствия электроснабжения.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил заместитель генпрокурора Армении Геворг Багдасарян.

"Суд посчитал, что протокол заседания в бумажном варианте не обеспечит должной гласности", - сказал Багдасарян.

Следующее заседание состоится 7 сентября в 13:00.

Роберт Кочарян и Армен Геворкян обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах.

Согласно судебно-информационной системе «Даталекс», Роберт Кочарян и Армен Геворкян, в феврале и мае 2008 года, при содействии Самвела Майрапетяна, от единственного участника и директора ООО «Ти Эс Эс Си Армения» Сильвы Амбарцумян получили взятку в особо крупных размерах, а именно - 927 000 000 драмов РА, эквивалентную 3 000 000 долларов США.