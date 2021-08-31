"Талибан" завершил консультации о новом правительстве в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) завершило консультации о новом правительстве страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera.

"Переговоры о формировании нового правительства в Афганистане завершились. В ближайшее время будут объявлены итоги консультаций", - приводит телеканал слова представителя движения.