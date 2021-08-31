Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Эрдоган и Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян обсудили наблюдающуюся в последнее время напряженность между двумя странами, возникшие проблемы, пути укрепления и развития двусторонних отношений, дабы эти отношения могли служить общим интересам двух дружественных народов и стран. В заявлении отмечается, что стороны также обменялись мнениями по общим, региональным и международным вопросам.