Армения получила очередную партию вакцины Sputnik V

Армения приобрела очередную партию второй дозы российской вакцины Sputnik V против коронавируса (COVID-19) для 15 тысяч человек. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава, продолжается приобретение и импорт новых партий вакцин для стабилизации эпидемии продолжается.

«В ближайшие дни наши соотечественники, ожидающие второй дозы, могут обратиться в местные поликлиники или мобильные центры вакцинации для получения очередной дозы», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время импортированная партия проходит таможенное оформление.