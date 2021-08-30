Министр обороны поручил сделать все возможное, чтобы трехмесячные сборы были максимально эффективными

Под председательством министра обороны Армении Аршака Карапетяна 30 августа состоялось совещание, в ходе которого был обсужден ход стартовавших 25 августа трехмесячных сборов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, руководители ответственных подразделений доложили в соответствии с направления деятельности о результатах первых нескольких дней проведения сборов.

Положительно оценив готовность граждан принять участие в этом важном для повышения обороноспособности страны мероприятии, Аршак Карапетян поручил сделать все возможное для максимально эффективного использования сроков проведения сборов и существенного повышения теоретических и практических знаний их участников.