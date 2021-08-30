Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Министр обороны поручил сделать все возможное, чтобы трехмесячные сборы были максимально эффективными

Министр обороны поручил сделать все возможное, чтобы трехмесячные сборы были максимально эффективными

Под председательством министра обороны Армении Аршака Карапетяна 30 августа состоялось совещание,  в ходе которого был обсужден ход стартовавших 25 августа трехмесячных сборов. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении,  руководители ответственных подразделений доложили в соответствии с направления деятельности о результатах первых нескольких дней проведения сборов. 

Положительно оценив готовность граждан принять участие в этом важном для повышения обороноспособности страны мероприятии, Аршак Карапетян поручил сделать все возможное для максимально эффективного использования сроков проведения сборов и существенного повышения теоретических и практических знаний их участников.   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]